ليبيا – أصدر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء فرج الصوصاع بلاغاً هاماً بشأن الاعتداءات الحاصلة على الممتلكات العامة والخاصة.

اللواء الصوصاع نوّه في بلاغه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة عمل تجرمه الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الاجتماعية، موضحًا أن هذه المخالفات أعمال تدل على عدم وطنية ممارسيها لأنها تعبث بالحقوق والملكية وتسبب في ضرب النسيج الاجتماعي وخلق الفوضى.

وأشار إلى القوات المسلحة حريصة على القيام بدورها في تأمين البلاد والعباد والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين وحماية مؤسسات ومنشآت الدولة وخاصة العسكرية منها كونها الخط الدفاعي الأول.

وقال إن القيادة العامة للقوات المسلحة تحث الجميع على احترام القانون وتؤكد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضد المعتدين وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو من الأجهزة الأمنية ومن يقوم بالاعتداء على ممتلكات المواطنيين أو الدولة ،منوّهاً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة سوف تستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة لإعادة الأراضي والممتلكات المغتصبة والمواقع العسكرية والمعسكرات المعتدى عليها.

كما حذرّ من أنه سيتم إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون العقوبات العام والعسكري على كل من يثبت تورطه في تلك التعديات بالإضافة الى مقاضاتهم مدنيا وإلزامهم بالتعويضات المناسبة لجبر الضرر وإزالة أثار اعتدائهم على نفقتهم الخاصة بموجب القانون.

اللواء الصوصاع أكد على أن القيادة العامة لن تعتد بأي إجراء يتعلق بحيازة أو تملك أو رد أو إسترجاع ملكية أي عقار مملوك للدولة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.