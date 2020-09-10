ليبيا – قال مفتي المؤتمر العامّ المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنّ حوار المغرب أحد “دهاليز” الأمم المتّحدة، التي لم يُرَ منها إلا السوء للشعب الليبي منذ اتفاق الصخيرات.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أنّ المسؤولين والسياسيين في ليبيا مجرّد أدوات لتنفيذ رغبات أعدائهم في أوطانهم، بحسب قوله.

وأكّد على أنّ الأمم المتّحدة ليس لها مشروع في ليبيا سوى استمرار الحروب و إطالة مدّة الصراع، مضيفًا: “المجتمع الدولي والأمم المتّحدة ومجلس الأمن لو أرادوا منع حفتر من جرائمه التي يرتكبها كلّ يوم لفعلوا ذلك في أقصر مدة، المجتمع الدولي لا يريد أن يكون في ليبيا استقرار إلا اذا كان بحكمهم، وهذا هدف استراتيجي لاستهداف الخيرات و استنزافها”.

وعلّق على المشاورات المنعقد في المغرب قائلًا: “حوار المغرب هو حوار عقيم لا فائدة منه، فهو انعقد دون شروط وفيه استسلام كامل، والأعضاء الذين يجتمعون معهم ليس لهم عهد ولا ميثاق ومع ذلك يضيعون الوقت ويصرّحون بأنهم توصّلوا لتفاهمات، وهذا الحديث تمَّ التصريح به منذ 5 سنوات، والغريب أنّهم يتحاورون حول المناصب السيادية! كأنّه لم تعد هناك مشاكل في ليبيا إلا من يتولّى هذه المناصب”.

كما أردف: “الأزمات تتفاقم وتشتدّ يومًا بعد يوم، أزمة الكهرباء ازدادت فقد وصل الانقطاع في هذه الايام لـ 20 ساعة ليوم واحد، كورونا تحصد الأرواح وليس هناك معدّات وأماكن كافية للإيواء، كما أنه يتمُّ استغلال كورونا في قرارات حظر التجول العشوائي حسب الحاجة. الرئاسي وعد بالإصلاح عندما اندلعت المظاهرات لكنّه لم يفِ بوعوده”.

وفي سياق آخر قال: “صدر من وزارة المالية مؤخرًا قرار بتوقيف 17 ألف مرتبًا؛ لأنهم وجدوهم منتحلين شخصيات وأسماء وهمية، هذا القرار نوع من تتبع الفساد العملي الذي نحييهم عليه ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، والقرار الصادر من مكتب النائب العام بأمر بالقبض على شخصين متهمين بسرقة 700 مليون دولار هذا قرار جيّد ونوع من محاربة الفساد، السؤال: هل هذا القرار تم تنفيذه أم أنّه مجرّد كلام يصدر من دون تنفيذ؟”.

ونوّه في ختام حديثه إلى أنّ المعالجات التي تجري الآن مجرّد قرارات للتسكين ولإسكات الشعب الذي بلغ فيه الضيق والشدة مبلغًا أدّى لانفجاره، مطالبًا المجلس الرئاسي ووزير داخلية الوفاق بأن تتعلّم الدرس ممّا جرى خلال الفترة الماضية، والبدء بالتنفيذ الفعلي للإصلاح بدلًا من إصدار البيانات.