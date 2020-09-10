ليبيا – أكّد المتحدّث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أنّ القوّات أعادت أسلحة وصواريخ ردع تكتيكية إلى الخدمة.

المسماري وخلال مؤتمر صحفي له أمس الأربعاء نقلته المرصد قال إنّ الجيش أعاد الصواريخ التكتيكية “R 17″ للخدمة بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوّات عليها، مضيفًا أنّ هذه الصواريخ قوية ورادعة حيث يصل مداها إلى 300 كيلومتر وتمّت صيانة تشكيل قتالي كامل لهذه الصواريخ، كما تمكّنت القوّات من إطلاقها والتدريب عليها.

وحول الوضع العسكري، أكّد المسماري أنّ الموقف العسكري ثابت على ما هو عليه من يوم الـ8 من شهر يونيو الماضي وأنّ قوّات الجيش أوقفت العمليات غربيّ سرت والجفرة منذ ذلك التاريخ وفقًا لمبادرة القاهرة، ناقيًا قيام الجيش بأيّ أعمال عسكرية غرب سرت، ولم يخرق وقف إطلاق النار لا بحريًا ولا جويًا ولا بريًا، مع احتفاظهم بحق الردّ والدفاع عن النفس.

وأشار إلى أنّ الجيش لم يعلّق على بيانات وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة فائز السراج لأنّ القوّات في وقف لإطلاق النار بالفعل منذ يونيو الماضي، مضيفًا :”إنّ تركيا رغم ذلك ما زالت تنقل إرهابيين سوريين وتوانسة وأفارقة إلى مناطق الهيشة والقداحية وزمزم غربيّ سرت”.

وكشف عن أنّ القوات رصدت تحرّكًا للمليشيات أمس الأوّل بالدبابات وعربات الجراد قرب بونجيم في محاولة للتقدم نحو الجفرة وأنّ “العدو” يحاول المناورة دائمًا لكن الجيش يتابع تحرّكاتهم جيدًا، مشددًا على أنّ جميع غرف العمليات التابعة للجيش في جميع المناطق في وضع أمني مستقرّ كما تقوم غرف العمليات المختلفة بدعم القوات في النسق الأول والثاني قرب خطوط وقف إطلاق النار.

المتحدّث باسم الجيش أشار في ختام حديثه إلى أنّ القوّات تؤمّن المؤسسات النفطية وقوت الليبيين في منطقة الهلال النفطي والجنوب الليبي وكافّة الأراضي الليبية.