المكسيك – أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة جراء الجائحة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، امس إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 647 ألفا و507 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الضحايا 69095 شخصا.

وسجلت المكسيك رابع أعلى حصيلة في العالم للوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، ويعد هذا البلد من بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.

وأفادت الحكومة المكسيكية بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة وأكثر من 300 ألف وفاة.

المصدر: رويترز