العراق – أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة سنخفض الشهر الجاري بشكل حاد مستوى تواجدها العسكري في العراق، في أول خطوة من نوعها منذ عام 2016.

وصرح ماكينزي خلال زيارة إلى العراق امس بأن واشنطن ستخفض عدد عسكرييها المنتشرين في العراق من 5.2 ألف حتى ثلاثة آلاف حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ولفت الجنرال إلى أن هذا القرار بمثابة الاعتراف بـ”التقدم الهائل الذي حققته القوات العراقية”، مضيفا أن الإجراء يأتي بالتنسيق والتشاور مع حكومة العراق والأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة ABC إلى أن هذا التصريح جاء على لسان ماكينزي بحضور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

وسبق أن جدد ترامب الشهر الماضي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعده بسحب القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.

المصدر: ABC