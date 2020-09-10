الولايات المتحدة – أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق 12 نقطة مئوية، بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني.

والاستطلاع الذي أجرته “رويترز – إبسوس” أظهر أيضا تقلص عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.

وتوصل الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث حتى الثامن من سبتمبر، وأعلنت نتائجه يوم الأربعاء، أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين يعتزمون انتخاب بايدن، فيما سينال ترامب تأييد 40 في المئة فقط.

وقال 3 في المائة إنهم سيصوتون لمرشح آخر، وقال 5 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم بعد في وقت لا تفصلهم فيه سوى مدة شهرين عن الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

كما أظهر الاستطلاع أيضا أن عدد الناخبين الذين لم يؤيدوا مرشحا من أحد الحزبين الرئيسيين حتى الآن أقل من نصف نظيره عام 2016.

المصدر: رويترز