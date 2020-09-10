فرنسا – حقق المنتخب الفرنسي فوزا عريضا على ضيفه الكرواتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رباعية منتخب “الديوك” كل من أنطوان غريزمان والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه ودالوت أوباميكانو وأوليفييه جيرو من ركلة جزاء في الدقائق 43 و45+1 و65 و77 على الترتيب، فيما سجل هدفي كرواتيا، ديان لوفرين وجوسيب بريكالو في الدقيقتين 16 و55 على التوالي.

وكان المنتخبان قد التقيا في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، وانتهت المباراة بفوز “الديوك “بالنتيجة ذاتها.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، متخلفا بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة المنتخب البرتغالي الذي حقق بدوره الفوز على مضيفه السويدي بهدفين نظيفين من توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT