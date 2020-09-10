واشنطن – اكد المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، أمس، إن وزير الخارجية مايكل بومبيو، انتقد رفض الصين نشر مقال للسفير الأمريكي تيري برونستيد في صحيفة “الشعب” الصينية اليومية.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن الحزب الشيوعي الصيني رفض نشر مقال السفير برونستيد في الصحيفة، مبررا الرفض بوجود العديد من الشكاوى.

وأكد الوزير بومبيو، أن مقالة السفير، تدعو إلى مزيد من العلاقات الإيجابية بين البلدين، واقتراح “بناء العلاقات الثنائية، من خلال التعاون والنقاش غير المحدود دون رقابة”.

وذكر بومبيو، أن الموظفين الصينيين في الولايات المتحدة يستخدمون إمكانية “التحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي”، والتعبير عن وجهات نظر حكومتهم من خلال وسائل الإعلام الأمريكية الحرة.

وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات حول الرسوم التجارية.

وقد أدى إلى تفاقمها مؤخرا، اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبكين، بالرد المتأخر وغير الكافي على تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في ووهان.

المصدر: تاس