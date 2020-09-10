ليبيا – أدانت جامعة الدول العربية أمس الأربعاء التدخّلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبةً أنقرة بسحب قوّاتها من سوريا والعراق وليبيا.

جاء ذلك خلال البيان الصادر وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية عن الاجتماع الوزاري الأوّل للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخّلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية أمس الأربعاء.

وأضاف البيان: “اللجنة أدانت كافّة أشكال التدخّل التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصّة في كل من العراق وجمهورية سوريا العربية، وليبيا باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأكّدت اللجنة على عدم شرعية الوجود العسكري التركي في الدول العربية، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصّة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.