ليبيا – رحب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان بالبيان الصادر عن المجتمعين في جنيف السويسرية، وما توصلوا له من تفاهمات وصفها بـ”المتقدمة والحاسمة” حول أهم الإشكاليات المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية.

صوان رحب أيضًا بحسب المكتب الاعلامي لحزبه، بنتائج لقاء المغرب بين ممثلي مجلسي النواب والدولة وما نتج عنه من توافقات حول آلية تسمية المناصب السيادية كخطوة أساسية وصولا إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.

هذا وتقدم القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بالشكر إلى المملكة المغربية لاستضافتها لهذه المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، وسعيها الحثيث في استقرار ليبيا.