بولندا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو نادرا جرت أحداثه في إحدى مباريات الدوري البولندي لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو حارس مرمى يترك مكانه لأحد زملائه اللاعبين، ويقف مكانه في حائط الصد، في خطة دفاعية جديدة في عالم الساحرة المستديرة للتصدي للركلة الحرة الثابتة التي حصل عليها المنافس.

وأثبتت الخطة الدفاعية فشلها سريعا، بعد أن عجز الحارس عن إبعاد الكرة عن مرماه بيديه وهو واقف ضمن حائط الصد، ولحسن الحظ أبعدها أحد لاعبي فريقه الواقف على خط المرمى برأسه في اللحظة الأخيرة ومنعها من معانقة الشباك.

المصدر: تويتر