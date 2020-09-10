ليبيا – اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنّ الوجود التركي في ليبيا هو نتيجة الدعم العسكري القويّ الذي كانت أنقرة ترغب في ضمانه لحكومة الوفاق، والذي اتّضح أنه حاسم في صدّ ماوصفه بـ” الهجوم” على العاصمة طرابلس.

دي مايو وفي تصريح لصحيفة “إيل فوليو” الإيطالية قال أنّ بلاده لم ترغب في اتّخاذ طريق التدخّل العسكري في ليبيا وذلك تماشيًا مع دستورها وقيمها، مضيفًا: “لقد كان الخيار الصحيح، لكن من الواضح أنّه الآن وربما لبعض الوقت في المستقبل سيتعيّن علينا التعامل مع الوجود التركي المتزايد في البلاد”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار دي مايو إلى أنّه لا يعتقد أنّ هذا يغيّر الدور الإيطالي في ليبيا، موضحًا بالقول: “ما زالت هناك رغبة كبيرة لإيطاليا في البلاد، لكنّه يتطلّب منا الحفاظ على حوار واضح مع أنقرة دفاعًا عن مصالحنا الوطنية”.

وأكّد أنّ عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسسلجة على ليبيا تعدُّ فرصة مهمّة للاتحاد الأوروبي ليكون له دور رائد في ليبيا ووسط المتوسّط ،وذلك من أجل السلام والاستقرار وحماية القانون والشرعية الدولية .

وزير الخارجية الإيطالية ذكر أنّ الإمارات لها ثقل كبير في الديناميكية الليبية، موضّحًا أنّه لهذا السبب فإنّ أبو ظبي تعدُّ محاورًا رائد لإيطاليا، ويتمُّ تأكيد ذلك من خلال التفاعل المستمرّ والمكثّف.