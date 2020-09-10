“رويترز”: شركة تعمل مع المقر الانتخابي لبايدن تعرضت لاختراق “من المحتمل” أن يكون بأيد روسية

“رويترز”: شركة تعمل مع المقر الانتخابي لبايدن تعرضت لاختراق “من المحتمل” أن يكون بأيد روسية

الولايات المتحدة – زعمت وكالة “رويترز” اليوم، بأن الشركة الاستشارية التي تقدم خدمات لمقر حملة المرشح الرئاسي الأمريكي جوزيف بايدن، تعرضت في الأشهر الأخيرة لهجوم من قراصنة يفترض أنهم من روسيا.

وبحسب مصادر الوكالة، قام مختصون من مايكروسوفت الأمريكية، بإبلاغ إدارة الشركة بالهجمات المزعومة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الهجمات الإلكترونية استهدفت شركة SKDK، وهي مؤسسة مقرها في واشنطن وتقدم خدمات لموظفي حملة بايدن وغيرهم من السياسيين الديمقراطيين البارزين.

وبحسب الوكالة، فقد تم تنفيذ الهجمات خلال الشهرين الماضيين.

ويرى خبراء مايكروسوفت، أنه “من المحتمل وقوف هاكر مرتبطين بالسلطات الروسية خلف هذه الهجمات”.

في الوقت نفسه، لم تحدد مصادر الوكالة نوع المعلومات، التي حاول الهاكر الحصول عليها. ومن غير المعروف أيضا، من كان هدف هذه الهجمات المزعومة – المرشح الرئاسي الأمريكي نفسه أم عملاء آخرين من زبائن الشركة الاستشارية.

وأكد أحد مصادر الوكالة، أن الجناة فشلوا في اختراق الآليات الأمنية لشركة SKDK.

المصدر: تاس