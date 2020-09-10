الصين – عرضت مجموعة BOE إحدى أكبر شركات إنتاج الشاشات في العالم، تكنولوجيا يمكن بواسطتها التحكم بتظليل زجاج السيارات.

ويفيد موقع cnTechPost استنادا إلى مصدر في الشركة، بأن التعتيم الذكي Smart Dimming ، يسمح بالتحكم بمستوى تظليل الزجاج، من خلال تغيير الجهد المطبق عليه.

ويؤكد المبتكرون، على أن هذه التكنولوجيا تتميز بشفافية عالية للطبقة المتحكم بها، وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة ، وسرعة الاستجابة، وحماية مثالية من الأشعة فوق البنفسجية. ومقارنة بالزجاج “الذكي” المستخدم حاليا، يمكن استخدام الابتكار الجديد على مساحة معينة من الزجاج وليس كامل المساحة، أي على سبيل المثال يمكن استخدامه في تظليل الجزء العلوي من الزجاج الأمامي للسيارة.

ويشير المبتكرون، إلى أنه يمكن التحكم بالتظليل عبر واجهة اللمس داخل السيارة، أو عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

ويعتقد المبتكرون، أن هذا الزجاج سيستخدم على نطاق واسع في النظارات الذكية وفي السيارات والقطارات والطائرات وحتى في قاعات الاجتماعات والمؤتمرات.

المصدر: نوفوستي