سوريا – ذكرت صحيفة “الوطن”، أن الحكومة السورية صادقت امس على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي موقعة مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة.

كذلك تهدف الاتفاقية لتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

ومن أبرز ما نصت عليه الاتفاقية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها، إضافة إلى كل قضايا التعاون المشترك في المجال التجاري والاقتصادي بين سوريا وجمهورية القرم الروسية، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد السورية، أن اتفاقية التعاون مع القرم تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاقتصادي عبر بوابة البيت التجاري، حيث يتم العمل على وضع الأنظمة واللوائح والآليات اللازمة لانطلاق العمل فيه.

المصدر: “الوطن”