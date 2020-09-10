لبنان – أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون طلب من وزيرة الخارجية شربل وهبة الاتصال بالسفارة الأمريكية، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزيرين سابقين.

وجاء في البيان: “طلب الرئيس عون من وزير الخارجية إجراء الاتصالات بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة، يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل.

واتهمت الخزانة الأمريكية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ”حزب الله” والتورط في الفساد.

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

المصدر: وكالات