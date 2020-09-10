فيضانات السودان.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 103 أشخاص وتدمير 70 ألف منزل

فيضانات السودان.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 103 أشخاص وتدمير 70 ألف منزل

السودان – أعلنت وزارة الداخلية السودانية امس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 103 قتلى و50 جريحا.

وأوضحت الوزارة أن “27 ألفا و341 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 42 ألفا و210 منازل”، مشيرة إلى “تضرر 179 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية”.

ويعيش السودان منذ أيام على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وشكل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات.

المصدر: RT