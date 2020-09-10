ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط إنّ الإجتماع مع الدبلوماسية المصرية سيناقش كيفية تثبيت وقف إطلاق النار والجهد الذي انطلق من بياني فائز السراج وعقيلة صالح، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

قزيط أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أنّ الزيارة كانت مجدولة في مارس الماضي، ولكن الجائحة عطّلت هذه التحركات وغيّرت الكثير من الترتيبات.

وأضاف: “الدعوة جاءت من اللجنة المصرية للشأن الليبي وبالتالي أعتقد أن مصر وتركيا والولايات المتحدة كان لها دور كبير في هذا التطوّر، وهناك بوابات فتحت للحلّ السياسي والقاهرة أحدى هذه البوابات. مجلس النواب هو وفد رسمي، لكن نحن(مجلس الدولة) لسنا وفدًا رسميًا بل أعضاء نحمل وجهة نظرنا. أحثُّ وزراءنا في الشرق الليبي للتواصل مع تركيا؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى حلّ حقيقي دون مصر وتركيا”.

واعتبر أن المسار أو الجهد الذي يحصل في القاهرة هو رافد للمسارات وليس لإعاقتها إطلاقًا، بحسب قوله. مؤكّدًا على دور مصر المهمّ في الشأن الليبي وأهمية أن تكون قريبة من الغرب قدر قربها من الشرق.

قزيط أعرب عن تمنياته أن يكون لديهم تواصل مع الجانب التركي على نفس المستوى من مصر، مضيفًا: “نتمنّى أن يكون هناك وفد من الشرق يزور تركيا لإيصال نفس الرسالة التي أوصلناها نحن، هناك تطور إيجابي في الموقف المصري والتركي في الحالة الليبية، وهو ما يبعث على التفاؤل؛ لأن القوة السياسية في ليبيا أصبحت قوة ثانوية في المعادلة الليبية”.

وأضاف: “هناك تحفّظ على مصر والإمارات والسعودية، ولا أتكلم من منظور طرف واحد. في الحرب في طرابلس ٤ من أولاد عمومتي توفوا، ولا أحد يزايد عليَّ و أنا من مدينة دفعت نصف الفاتورة، ونحن أكثر من انكوى في الحرب ولا أقبل أن يزايد علينا أحد. أمريكا تقول أنها ليست لها مصالح كبيرة في ليبيا”.

ووصف حكومة الوفاق بأنها فاسدة وقامت بهدر الثروات و المقدرات، لافتًا إلى أنّ الحل هو بالابتعاد عن الصراع في ليبيا والبحث عن السلام، معتقدًا “أن تقارب مصر من غرب ليبيا هذا يجعلنا أكثر قرب إلى الحل، وتأثير مصر على البرلمان والأجواء الإيجابية في المغرب نتيجة لوقف النار المدعوم من روسيا وتركيا سيوصلنا لحل”.