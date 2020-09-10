ليبيا – قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في السابق على رئيس مجلس النواب كانت ارتجالية ومحاولة للضغط عليه، ولم تغيّر في الواقع شيئًا.

قلمة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أضاف: “طوال قرابة أربعة أعوام لم نسمع أحدًا منهم يتطرّق إليها بالحديث، كما أنّ عقيلة والبرلمان لم يبديا أيّ اهتمام بها وواصل رحلاته وجولاته إلى أوروبا، كما أنّ قيادات من الاتحاد وسفرائه يزورونه في شرق ليبيا”.

ونوّه النائب قلمة إلى أنّه رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن الا أنه عبّر عن اعتقاده أن تسريب مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت ما هو إلا اعتراف كامل من الاتحاد بالبرلمان الشرعي الذي يرأسه صالح والدور الأساسي الذي يلعبه، من أجل البحث عن حلّ للأزمة الليبية عن طريق الحوار.

مقرّر مجلس النواب رأى أنّ الاتحاد الأوروبي بدأ يقرأ المشهد الليبي جيدًا.