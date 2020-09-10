محكمة في موسكو تقرر حبس نائب وزير الطاقة شهرين في قضية احتيال

محكمة في موسكو تقرر حبس نائب وزير الطاقة شهرين في قضية احتيال

موسكو – قررت محكمة منطقة “باسماني” في موسكو حبس نائب وزير الطاقة الروسي أناطولي تيخونوف لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية احتيال يتهم فيها المسؤول الرفيع.

ووجهت لجنة التحقيقات الروسية رسميا، امس، اتهاما بالاحتيال إلى تيخونوف ومستشاره رومان ريجكوف ونائب رئيس شركة “لانيت” فلاديمير ماكاروف ومتهم آخر في القضية.

ويتهم تيخونوف باختلاس ما لا يقل عن 603 ملايين روبل (أكثر من 8 ملايين دولار) بنتيجة عملية احتيال، قام بها عندما كان مديرا لوكالة الطاقة الروسية التابعة لوزارة الطاقة، من المبلغ المخصص لبرامج الوزارة.

وقال جانب الدفاع إنه سيقدم طعنا بقرار المحكمة بشأن حبس المتهمين.

المصدر: نوفوستي