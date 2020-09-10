تركيا – لم يستبعد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة التركية أن تتعاون أنقرة مع موسكو في تطوير حقل الغاز التركي المكتشف مؤخرا في البحر الأسود، الذي تقدر احتياطياته بنحو 320 مليار متر مكعب.

وقال المسؤول التركي إن “حق تطوير حقل الغاز هذا يعود لمؤسسة البترول التركية الحكومية، لكن هذا لا يعني أننا نغلق الباب أمام أي شراكة محتملة”.

وكانت أنقرة أعلنت في 21 أغسطس الماضي عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود، والذي يفتح أمام تركيا المجال للإنتاج المحلي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستبدأ ضخ الغاز من الحقل في 2023. ويعد الحقل أكبر حقل غاز مكتشف في تاريخ تركيا.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز لتركيا، وتقوم بتزويدها بالغاز عبر أنبوبي غاز وهما “السيل الأزرق” و”السيل التركي”.

وعلق المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية على عقود الغاز المبرمة مع روسيا قائلا، إن تركيا تسعى لشروط أفضل عند تجديد العقود.

وأضاف، أن تركيا تتوقع من موردي الغاز، بما في ذلك روسيا، تقديم أسعار أكثر تنافسية وإبداء مرونة إذا كانوا يريدون تجديد عقود طويلة الأمد.

وأوضح قائلا، إن “تعاوننا مع روسيا مهم جدا، إذ أنه يتطور بشكل جيد، ولكن قد تكون لدى الشركات التركية دوافع تجارية بحتة، لذلك عندما تتفاوض شركة (بوتاس) على عقود جديدة، يجب أن نرى تقدما حقيقيا، وأسعار جيدة حقيقة”.

وتعتمد تركيا على الواردات لتلبية كافة احتياجاتها تقريبا من النفط والغاز. وتقوم باستيراد الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان.

المصدر: “نوفوستي”