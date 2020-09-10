مقطع فيديو يكشف عن الاختلاف الكبير بين الهباء الجوي والقطرات عند نقل “كوفيد-19”

مقطع فيديو يكشف عن الاختلاف الكبير بين الهباء الجوي والقطرات عند نقل “كوفيد-19”

جنيف – عندما بدأ “كوفيد-19” بالانتشار لأول مرة، كان مسؤولو الصحة مهتمين في البداية بدراسة انتقاله عبر القطرات.

وتنتقل هذه الجزيئات الأكبر من أفواه الأشخاص المصابين عموما لمسافة أقل من ستة أقدام، ومن هنا جاءت قاعدة التباعد الاجتماعي للأشخاص الذين يجب أن يبقوا على بعد ستة أقدام من بعضهم البعض.

ولكن في يوليو الماضي، وقّع 239 عالما رسالة بعثوا بها إلى منظمة الصحة العالمية، تفيد بأنهم يعتقدون أن جزيئات الهباء الجوي، وهي جزيئات أصغر بكثير من القطرات، والتي يمكن أن تبقى في الهواء لساعات، مسؤولة أيضا عن انتقال المرض.

وكان غوردان بيكيا، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيئية، من مركز Thomas E. Golden التابع لكلية ييل للهندسة والعلوم التطبيقية، من بين أولئك الذين وقّعوا على الرسالة.

وفي مقطع فيديو، وضح بيكيا الاختلافات بين القطرات والهباء الجوي، والطرق التي يمكننا بها حماية أنفسنا من كليهما.

المصدر: medicalxpress