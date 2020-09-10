الولايات المتحدة – أفاد متحدث باسم رابطة ملاحين بأن ناقلة تحمل شحنة بنزين إيراني صادرتها الولايات المتحدة وصلت إلى ميناء في ولاية تكساس يوم أمس الأربعاء حيث يجري الاستعداد لتفريغها.

وقال إن ناقلة يوروفورس وصلت قبالة ميناء فريبورت بولاية تكساس استعدادا للتفريغ.

وكانت الحكومة الأمريكية قالت الشهر الماضي إنها صادرت وقودا من ناقلات مرتبطة بإيران كانت في طريقها إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين فنزويلا وإيران.

وحسبما أفادت بيانات ومصادر، تم نقل الوقود إلى الناقلتين العملاقتين يوروفوس وميرسك بروغرس. ومن المتوقع أن تصل ميرسك بروغرس إلى هيوستن هذا الشهر.

وفي أغسطس قالت وزارة العدل الأمريكية إن الوقود المصادر كان في الطريق إلى فنزويلا وأصبح في حوزة الولايات المتحدة.

وكانت الناقلة يوروفورس تحمل حوالي 640 ألف برميل من البنزين عند وصولها إلى فريبورت، حسبما أشارت بيانات رفينيتيف آيكون لتتبع الناقلات. وقال متحدث باسم ميناء فريبورت إنه من غير المقرر تفريغ الوقود على أرصفة الميناء العامة ومن المرجح التفريغ في رصيف من الرصيفين الخاصين في الميناء.

وطعن أصحاب أربع شحنات وقود إيرانية في المصادرة أمام محكمة جزئية أمريكية مؤكدين حقهم في الشحنات التي قالوا إنها متجهة لعملاء في بيرو وكولومبيا.

وهناك ثلاث ناقلات وقود غادرت إيران في أغسطس وفي طريقها إلى فنزويلا حاليا.

المصدر: رويترز