روسيا – استأنفت شركة الطيران الروسية “أيروفلوت”، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى دبي في الإمارات، التي تم تعليقها في وقت سابق بسبب أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس.

وسيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت.

وسيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضا إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول.

وستصدر نتيجة اختبار كورونا في دبي خلال يومين، وأثناء هذه المدة على الزائر الدخول في حجر ذاتي حتى صدور النتيجة.

كذلك يتوجب على الزائر تحميل تطبيق ذكي والتسجيل فيه، وذلك لتفعيل خاصية خلال فترة الحجر، كما يجب التوقيع على تعهد.

وعند عودة المواطنين الروس إلى وطنهم بعد الزيارة يتوجب عليهم إجراء اختبار كورونا في غضون ثلاثة أيام.

واستأنفت الناقلة الوطنية الروسية خلال الأسبوع الجاري رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وجزر المالديف.

وفي مطلع الشهر الجاري أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

المصدر: “تاس”