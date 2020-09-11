ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا إمبارك المنفي أوضاع البلدية وسير مشروعاتها بحضور عدد من مسؤولي الشركات المنفذة في البلدية.

الثني أبرز خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية المشاكل والعراقيل التي تواجه سير مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها وفقا لأعلى المواصفات.

وأكد أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، لافتا إلى سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمال مشروعاتها.

يُشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة قد قرر في نهاية العام الماضي تخصيص 100 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا لما لهذه البلدية من أهمية وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.