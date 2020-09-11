ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس خلال اجتماع عقده مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد على سير عمل الوزراة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.

الثني بحث بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا للمنطقة الشرقية إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدثت.

ومن جهة أخرى،ناقش المجتمعون آليات عمل صندوق دعم الزواج بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.