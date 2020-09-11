ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس خلال اجتماع عقده مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد على سير عمل الوزراة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.
الثني بحث بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا للمنطقة الشرقية إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدثت.
ومن جهة أخرى،ناقش المجتمعون آليات عمل صندوق دعم الزواج بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.