ليبيا – أعلن آمر ما تعرف بـ”القوة الضاربة” التابعة لدفاع الوفاق عبدالله بادش الملقب بـ”الجن” رفضه لكل قرارات قائده الأعلى السراج الأخيرة.

الجن أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر بأن قرارات السراج من شأنها ترسيخ المحاصصة وعودة الفاسدين لسدة الحكم في إشارة منه لقرارات السراج الأخيرة بشأن تعيين الصحفي محمد بعيو مسؤولا لإعلام الوفاق وعماد الطرابلسي نائب لرئيس جهاز مخابرات الوفاق ومساعد عبد الغني الككلي (غنيوة)، لطفي الحراري نائبًا لرئيس جهاز الامن الداخلي التابع للوفاق .