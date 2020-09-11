ليبيا – اعتبرت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أنه لمواجهة ظاهرة الهجرة هناك حاجة لآلية منظمة للمشاركة الإجبارية تطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي.

لامورجيزي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي رداً على سؤال حول إدارة عمليات الإنزال في إيطاليا أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت:” نحاول إيجاد إجماع على المستوى الأوروبي حول هذه المسألة”.

وأوضحت لامورجيزي أنه إلى جانب الطاولات الأوروبية كانت لدى إيطاليا علاقات ثنائية مع ليبيا وتونس، مشيرة إلى أن حوالي 12 ألف مهاجر هبطوا منذ إعلان حالة الطوارئ في لامبيدوزا ومعظمهم تونسيون.