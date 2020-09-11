الكويت – أكد الديوان الأميري الكويتي استقرار صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نافيا الشائعات المتداولة حول تدهور حالته الصحية ووفاته.

وأشار الديوان الأميري إلى أن الأمير البالغ 91 عاما يتلقى حاليا العلاج الطبي المقرر في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير البلاد “غير صحيحة”.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من المصادر الرسمية.

وكان أمير الكويت قد غادر البلاد في 23 يوليو الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

المصدر: وكالات