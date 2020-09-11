السعودية – أعلن محمد الشلهوب قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم اليوم امس عن اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عاما.

ونشر الشلهوب عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء تدريباته بقميص الهلال داخل الملعب، قبل أن تأتي ابنتاه لتأخذاه بعيدا عن المستطيل الأخضر.

وأرفق النجم السعودي الفيديو بالقول: “أحبكم كثيرا، إلى اللقاء”، في إشارة لانتهاء رحلته كلاعب في عالم الساحرة المستديرة وتفرغه لعائلته.

وأنهى الشلهوب مسيرته الكروية الزاخرة بالألقاب مع الهلال لأكثر من عقدين بعد تتويج “الزعيم” رسميا أمس الأربعاء بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه.

ويعتبر الشلهوب أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية تحقيقا للألقاب مع الأندية بواقع 33 بطولة مع “الزعيم”.

ومثل الشلهوب المنتخب السعودي في 118 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

المصدر: وكالات