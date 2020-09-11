ليبيا – كشف عضو فريق العمل السياسي بمبادرة المؤتمر التأسيسي لإعادة الأمر للشعب الليبي عمر بوشريدة بأنهم شاركوا في لقاءات مونترو التشاورية بحضور عدة شخصيات ليبية، مبيناً بأن ما تم مناقشته في اللقاء غير ملزم ولا يزال أمامهم المسار الرئيسي للحوار الموسع في جنيف.

بوشريدة أوضح في تصريح لصحيفة المرصد بأنهم حذروا من عملية تأخر الانتخابات لإنهاء الشرعيات المتآكلة، مضيفًا بأنهم لن يتحملوا أي مسؤولية سياسية وأخلاقية اذا اشتعلت الحرب مرة أخرى جراء هذا التأجيل.

يشار إلى أنه قد انعقد في مدينة مونترو السويسرية خلال الأيام الثلاثة الماضية إجتماعاً ضم من وصفوا بـ”ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية” ومن بينهم ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي وبناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ الـ21من أغسطس الماضي على حد زعمهم.