إسبانيا – وصل امس البوسني ميرالم بيانيتش، لاعب خط وسط يوفنتوس السابق، والمنضم مؤخرًا لصفوف برشلونة، إلى المدينة الكتالونية.

واستقل بيانيتش، طائرة خاصة من إيطاليا، حيث كان يخضع للحجر الصحي طوال الأسبوعين الماضيين، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيانيتش خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي “اليوم خاص جدًا بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا، لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، أتطلع إلى الأمام في الموسم الجديد”.

وأضاف “آمل أن أتمكن من مساعدة الفريق على حصد الألقاب، أنا مستعد وسأحاول بذل كل ما بوسعي من أجل النادي”.

وتابع “أشعر بأنني جاهز، أمضيت أسبوعين في المنزل، لكني حاولت الحفاظ على لياقتي، والآن أتطلع للانضمام إلى المجموعة”.

وسيخضع بيانيتش لاختبار كورونا الإلزامي من الليجا، لبدء التدريب مع الفريق، حيث سيتعين عليه التدريب بمفرده قبل أن يخضع للاختبار الثاني.

وكالات