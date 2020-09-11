إسبانيا – أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، أعلن خلاله إصابة نجمه الشاب أنسو فاتي خلال المشاركة في تدريبات الفريق.

وأوضح النادي الكتالوني، أن فاتي البالغ 17 عاما عانى من كدمة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات.

ولم يكشف بيان برشلونة عن مدة غياب لاعب الجناح، مشيرا إلى أن عودته للتدريبات تعتمد على سرعة شفائه.

وتألق فاتي مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ورشحته الكثير من التقارير الصحفية أن يشارك أساسيا في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

يذكر أن برشلونة يستعد غدا السبت، لمواجهة خيمناستيكا وديا، في أولى مباريات الفريق الكتالوني، استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

المصدر: twitter\FCBarcelona