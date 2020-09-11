روسيا – سيتم إنشاء وكالة لتنمية الاستثمار في روسيا على أن يترأسها النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية أندريه إيفانوف، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الخدمة الصحيفة للوزارة الروسية.

وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة الجديدة في دعم تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في روسيا، ودعم الاتفاقيات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات في رأس المال.

ويرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن “الوكالة لن تضطر فقط إلى تطوير البنية التحتية القائمة في روسيا من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ولكنها ستعمل أيضا كوسيط في الحوار بين الدولة وقطاع الأعمال”.

كذلك ستقوم بتقديم دعم للمستثمرين، بما في ذلك المساعدة في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية.

المصدر: “نوفوستي”