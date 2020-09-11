روسيا – تختبر سبعة بلدان من رابطة الدول المستقلة، الجاهزية القتالية لمنظومة الدفاع الجوي المشترك، من خلال التدريبات التي بدأت اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم خلال ذلك التدرب على استخدام قوات الدفاع الجوي ضد الطائرات التي تنتهك حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وتشارك في التدريبات، روسيا وأرمينيا وبيلاروس، وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وتجري إدارة هذه التدريبات، من مركز قيادة القوات الجوية الروسية في موسكو.

وأضافت الوزارة: “سيتم التدرب على المسائل المتعلقة باستخدام قوات الدفاع الجوي، للتصدي للطائرات التي تنتهك قواعد استخدام المجال الجوي، والطائرات التي تنتهك حدود البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتقديم المساعدة لأطقم الطائرات المخطوفة والمتعرضة للحوادث”.

ويشارك في التدريبات، أكثر من 130 مركز قيادة في سبع دول وأكثر من 60 طائرة، من بينها مقاتلات من طراز “ميغ-29″، و”سو-27″، و”ميغ-31″، وكذلك “ياك-130″، و”سو-24″، و”سو-34″، وكذلك قاذفات من طراز “سو-25″، و”تو-22″، و”تو-160”.

المصدر: إنترفاكس