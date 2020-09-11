فيينا – انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل خام “برنت” قراءة دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.37% إلى 39.91 دولار للبرميل.

ويوم الثلاثاء الماضي هبط “برنت” دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2020.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.27% إلى 37.2 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

ولا تزال الأسواق تتخوف بشأن تأثير أزمة كورونا على أسواق النفط، إذ ما تزال الأزمة تضغط بشدة على الطلب على الوقود.

وازداد تشاؤم المستثمرين حول تعافي الطلب بعدما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الخميس زيادة غير متوقعة في احتياطيات النفط التجارية للولايات المتحدة، حيث صعدت الاحتياطيات في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر الجاري بمقدار مليوني برميل وبلغت نحو 500.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

المصدر: “نوفوستي”