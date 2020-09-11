غزة – أشار وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم امس إلى توقعات بفتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب القطاع.

وقال أبو نعيم في ندوة صحفية: “أزف بشرى للعالقين بإمكانية فتح معبر رفح نهاية الأسبوع القادم”.

وأشار، إلى أن “ملف معبر رفح سيطرح على الوفد الأمني المصري المتواجد بغزة، وأن الداخلية تعلم أهمية الملف للعالقين من طلاب ومرضى وغيرهم من الراغبين بالعودة لغزة”.

وأعرب عن “أمله في أن تثمر زيارة الوفد الأمني المصري بنتائج إيجابية في قادم الأيام، على صعيد تحسين الأوضاع الحالية”.

وفتح معبر رفح منتصف الشهر الماضي، وتمكن 1500 مواطن فلسطيني من العودة للقطاع، فيما تمكن نحو 1200 من السفر إلى الخارج.

المصدر: “معا”