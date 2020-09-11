العراق – توفي اليوم الجمعة نجم المنتخب العراقي السابق، المدرب ناظم شاكر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وناظم شاكر من مواليد 13 أبريل 1958، وهو لاعب كرة قدم عراقي سابق، ومدرب كرة قدم، مثل منتخب العراق لسنوات طويلة.

وبدأ شاكر مسيرته الكروية لاعبا في الفرق الشعبية لمنطقة الدورة، وعام 1975 أصبح لاعبا لنادي العمال، ثم لاعبا في نادي القوة الجوية عام 1976.

ومثل شاكر منتخب شباب العراق عام 1978 ثم المنتخب العراقي من عام 1979، وكان ضمن تشكيلة “أسود الرافدين” في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 والتي كانت مشاركته الأخيرة مع المنتخب العراقي، قبل أن يعتزل اللعب نهائيا عام 1988 مع فريقه الطيران (القوة الجوية حاليا) بسبب الإصابة.

واتجه شاكر بعد ذلك إلى ميدان التدريب وكان أول فريق عمل معه مدربا هو نادي السلام العراقي عام 1992 حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة.

كما درب شاكر العديد من الفرق كالكرخ وأربيل ودهوك والنفط وبيرس والقوة الجوية والمصافي وآرارات، كما احترف التدريب في أندية أردنية وإماراتية لأكثر من سبعة أعوام.

وتم تكليف شاكر من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم للعمل مدربا “لأسود الرافدين” عام 2010، ولكنه قدم استقالته في مطلع عام 2011 بعد خسارة العراق أمام إيران في بطولة غرب آسيا.

المصدر: RT