الخرطوم – أعلنت السلطات السودانية، امس، تضرر 117 ألف فدان من المحاصيل الزاعية في ولايتي الخرطوم والشمالية، جراء السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، عن مساعدة المدير العام بوزارة الزراعة في ولاية الخرطوم ابتسام بشرى، ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية.

وقالت بشرى إن “أكثر من 100 ألف فدان مزروعات (الفدان يساوي 4200 متر مربع) بولاية الخرطوم تضررت من فيضان هذا العام، مما سيؤثر سلبا على واردات الولاية من الخضر والفاكهة، ويلحق بالغ الضرر بالمزارعين والمنتجين”.

وأضافت أن “لجنة طوارئ الخريف بوزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة، في توفير الآليات والمعدات، لحماية المشاريع الزراعية من فيضان النيل”.

وأشارت بشرى، إلى “استمرار عمليات حصر وإحصاء خسائر الفيضانات بالجمعيات الزراعية، والأراضي على النيل، وفرز وتصنيف أنواع المزروعات، وحصر المساحات المتضررة”.

على النحو ذاته، أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، تلف 17 ألفا و570 فدانا من جملة 234 ألفا تمت زراعتها بالمحاصيل الصيفية في الولاية خلال الموسم الحالي.

وأضافت أن ذلك جاء جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من الولاية.

وقال مدير عام الوزارة عبد الرحيم محمد سيد أحمد، إن “الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بالولاية الشمالية جراء الأمطار، والسيول، والفيضانات تحتاج لعمل كبير ودعم”، وفق ما نقلته “سونا”.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها “منطقة كوارث طبيعية”.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو /حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

الأناضول