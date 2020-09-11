موسكو تجدد التأكيد: لم نتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية ولا نية لنا بذلك

موسكو تجدد التأكيد: لم نتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية ولا نية لنا بذلك

روسيا – أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

جاء هذا التصريح اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي لزاخاروفا في معرض تعليقها على فرض واشنطن عقوبات على ثلاثة مواطنين روس أمس الخميس بدعوى محاولتهم “التأثير” على الانتخابات الأمريكية.

وقالت: “أود أن أذكر الزملاء الأمريكيين مرة أخرى بأن روسيا لم تتدخل ولا تتدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما أنها لا تنوي ممارسة التأثير فيها بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت: “لقد اقترحنا على الأمريكيين أكثر من مرة مناقشة كافة القضايا ذات الصلة وإيجاد حلول لها بطريقة هادئة وغير مسيسة في إطار حوار يقوم على الاحترام المتبادل، لكن لا جواب منهم حتى الآن”.

المصدر: وكالات