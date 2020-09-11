هل يمكن أن تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر؟

هل يمكن أن تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر؟

كندا – قد يكون تساقط الشعر مزعجا ومحرجا، ولكنه غالبا ما يكون مؤقتا أو بسبب الشيخوخة.

ويعد فقدان الشعر أمرا مؤلما، لذا من المفيد معرفة سبب التساقط. ومن الأسئلة الأكثر شيوعا: هل تعد قشرة الرأس سببا لتساقط الشعر؟.

من المعروف أن البشر يفقدون ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، دون أن يلاحظوا ذلك.

وقد يكون بعض أشكال تساقط الشعر – بما في ذلك الصلع النمطي عند الذكور والإناث – دائم ووراثي في الأسرة الواحدة.

ومع ذلك، قد تكون أنواع تساقط الشعر الأخرى مؤقتة، وقد ينمو شعرك مرة أخرى.

وينبغي الاتصال بالطبيب إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ، أو ظهرت بقع صلعاء لديك، أو فقد الشعر على شكل كتل، أو إذا شعرت بالحكة والحروق في رأسك.

ما الذي يسبب تساقط الشعر؟

إذا لم يكن تساقط شعرك ناتجا عن حالة وراثية، فغالبا ما يكون ذلك مؤقتا.

يمكن أن يكون سببه:

• المرض.

• الضغط العصبي.

• معالجة السرطان.

• فقدان الوزن.

• نقص الحديد.

هل يمكن أن تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر؟

إن قشرة الرأس ليست سببا لتساقط الشعر، ولكن الحالتين ترتبطان ببعضهما البعض.

وتًعرف القشرة بأنها حالة جلدية شائعة، تؤدي إلى ظهور قشور بيضاء أو رمادية من الجلد، على فروة الرأس والشعر.

وقد يتسبب ذلك في شعور بالجفاف والحكة في فروة الرأس، ما قد يؤدي إلى خدشها.

ويمكن أن يؤدي الحك إلى إتلاف بصيلات شعرك، ويجعلك تفقد المزيد منه.

وبهذه الطريقة، يمكن أن تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر بشكل غير مباشر، ولكنها لن تجعلك تصاب بالصلع.

ولا تنتج قشرة الرأس عن سوء النظافة، خلافا للاعتقاد السائد. كما تظهر بسبب الكثير من الحالات، مثل التهاب الجلد الدهني والقوباء الحلقية والأكزيما، وقد تتفاقم بسبب الإجهاد والطقس البارد.

الجدير بالذكر أن كلا من تساقط الشعر وقشرة الرأس، يمكن أن يتفاقما بسبب الإجهاد. وهذا يعني أنه إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بسبب الإجهاد، وكذلك قشرة الرأس، فقد تعتقد أن قشرة الرأس تسبب تساقط شعرك بدلا من التوتر.

– كيفية علاج قشرة الرأس:

حاول التخلص من التوتر للحد من تساقط شعرك، وتهدئة قشرة الرأس.

وإذا استمرت قشرة الرأس في الظهور، فاتصل بطبيبك للحصول على المشورة. وسيُطلب منك غالبا استخدام شامبو مضاد للقشرة، يحتوي على أحد المكونات التالية:

• بيريثيون الزنك.

• حمض الصفصاف.

• كبريتيد السيلينيوم.

• الكيتوكونازول.

• قطران الفحم.

المصدر: إكسبريس