السعودية – عاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني لتوجيه الرسائل إلى النادي الأهلي رغم الخلاف بينه وبين إدارة النادي المصري.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” تغريدة تمنى خلالها تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وكتب آل الشيخ قائلا:” نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح الـ74 ربنا معاكم”.

وقصد آل الشيخ من رسالته إهداء لقب الدوري المصري “لأرواح شهداء نادي القلعة الحمراء في أحداث استاد بورسعيد يوم الأول من فبراير 2012.

وسبق لآل الشيخ منذ أيام أن أشاد بموقف الأهلي المرحب بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بسبب جائحة كورونا التي تعصف بالمغرب البلد المضيف للبطولة.

ويتحضر الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، ويسعى لحسم اللقب برفع رصيده عند الفوز إلى النقطة الـ74 والتي ستضمن تتويجه رسميا باللقب للمرة الـ42 في تاريخه.

المصدر: facebook\Turkialalshik