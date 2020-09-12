ليبيا – رحّب البرلمان العربي بنتائج الحوار بين وفدي مجلس مجلس الدولة والنواب المنعقد في المغرب، معربًا عن أمله في أن تؤدّي نتائج هذا الحوار لدفع مسار الحلّ السياسي للأزمة في ليبيا.

البرلمان العربي ثمّن -بحسب الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية المغربية- ما انتهى إليه اللقاء من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلًا عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، والتأكيد على خطورة التدخّلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي.