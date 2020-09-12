موسكو – تغلب الملاكم الروسي سيرغي خاريتونوف على منافسه البريطاني داني وليامز بالضربة القاضية امس ضمن بطولة “Fight Club REN TV” التي أقيمت بنادي “خيمكي” في ضواحي العاصمة موسكو.

وبعد بداية ندية في الجولة الأولى، حيث تقاسم الملاكمان السيطرة وتبادل اللكمات، تمكن خاريتونوف من إسقاط منافسه أرضا بعد سلسلة من اللكمات القوية، ولكن الملاكم البريطاني نهض وتابع الجولة حتى النهاية.

وفي الجولة الثانية استلم خاريتونوف زمام المبادرة منذ البداية وقام بتوجيه العديد من اللكمات القوية والمحكمة لمنافسه الذي اختل توازنه وبدأ يتأرجح جانب الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويتحدث مع الملاكم البريطاني ويعلن بعدها انتهاء النزال بالضربة الفنية القاضية لصالح الملاكم الروسي.

يذكر أن وليامز البالغ حاليا 47 عاما تمكن من التغلب على أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون بالضربة الفنية القاضية في نزال شهير جمعهما عام 2004.

ويعتبر نزال خاريتونوف البالغ 40 عاما اليوم، هو الأول له في عالم الملاكمة الاحترافية، ولديه عقد مع منظمة Bellator للفنون القتالية المختلطة ММА، وحقق خلال مسيرته الاحترافية فيها 30 انتصارا منها 20 بالضربة القاضية، مقابل 8 هزائم.

في المقابل، تجرع وليامز خسارته الـ29 في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 54 انتصارا منها 41 بالقاضية.

المصدر: RT