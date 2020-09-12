ليبيا – تلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرّح بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بأنّ الاتصال تناول التباحث حول عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، وتبادل الرؤى بشأن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية. وكذلك مناقشة سبل تعزيز أُطُر التعاون الثنائي بين الجانبين على كافّة الاصعدة.

وقد تمَّ خلال الاتصال التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسّط، مع رفض ممارسات التصعيد التي تمسُّ مصالح دول الإقليم، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يمثّل أولوية تستدعي التنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا.

وفيما يتعلّق بالأزمة الليبية؛ تمَّ التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المُسلّحة، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البنّاءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلميّة في ليبيا، بما فيها مبادرة “إعلان القاهرة” والتي تأتي اتساقًا مع مسار برلين.