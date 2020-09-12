ليبيا – اعتبر المستشار السياسيّ السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ أشرف الشح أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيغرق ليبيا والشعب، ولن يصدر عنه أيّ حلّ للأزمة الليبية.

الشح علّق خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتمولها قطر قائلًا: “نستغرب العلاقة التي تربط السراج بلاعقي أحذية القذافي، فقرارت تكليف محمد بعيو إهانة ليس فقط للإعلامين والمدونيين؛ بل للمتلقّين كلّهم، ويعد إجراءً خاطئًا وصفعة لكل من دافع عن السراج و أدائه السيئ حتى بعد العدوان”.

ووصف بعيو بأنه “لاعق أحذية القذافي وأحد ملوك خطاب الكراهية وإمّعات النظام الجماهيري”، مشيرًا إلى أنّ قرار السراج أثبت أنّه إنسان غير صادق، وفاقد لأهلية القيادة وغير موثوق به وبكلماته ووعوده.

كما أشار إلى أنّ اجتماعات المغرب وجنيف والقاهرة هدفها إطالة أمد الأزمة وخلق فترة انتقالية، مضيفًا: “نتفاجأ بصدور القرارت موقعة باسم الرئاسي والسراج خارج البلاد دون وجود أيّ نصّ في ديباجة القرار بأنّ الرئاسي قد وافق على القرارات. المستفزُّ وماجعل الكلّ يغتاظ من هذه القرارات القرار المتعلّق بالمجرم محمد بعيو الذي كان يطبّل للإعلام الجماهيري وللصديق الكبير ويأخذ الأموال منه، وبعدها ذهب للسراج وكان يطبّل لخليفة حفتر”.

وأردف: “المشري وعقيلة رغم كراسيهم التي تلاشت يذهبون للمغرب لعقد صفقة، والمستفيد الأكبر هو عقيلة صالح؛ لأنه يبرّئُ نفسه من تأييد العدوان، فالاطراف قبلت الجلوس معه وتعتبره محاورًا، المشري يريد إرسال رسالة للسراج و الكبير أنّه قادر على بيعكم في سوق النخاسة مع عقيلة والانقلاب عليكم”.

كما زعم أنّ المجموعة التي توجّهت للقاهرة معارضة للمشري وعقيلة صالح؛ لأنها تريد الإشتراك بالسلطة، معتبرًا أن تخوّف السراج من المؤامرات التي تحاك في القاهرة وجنيف والمغرب تعني رغبته في البقاء في السلطة، بحسب قوله.