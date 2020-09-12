واشنطن – افاد مجلس الذهب العالمي، امس إن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب زادت حيازتها من المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد خلال أغسطس/ آب الماضي.

وفقا للتقرير الشهري للمجلس، أضافت الصناديق 39 طنا بقيمة 2.1 مليار دولار بالتزامن مع بلوغ أسعار الذهب أعلى مستوياتها، لترتفع حيازتها من المعدن النفيس إلى 3824 طنا بقيمة 240.7 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وذكر التقرير أن الصناديق سجلت تدفقات إيجابية للشهر التاسع على التوالي، إلا أنها جاءت بأبطأ وتيرة شهرية خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

وارتفعت تدفقات الصناديق المتداولة بالذهب بنسبة 21.3 بالمئة تعادل 937.6 طنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 51.22 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن توقعات استمرار معدلات الفائدة المنخفضة، وزيادة معدلات التضخم قد تدعم أسعار الذهب.

واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة ممثلة بالذهب والصناديق المقومة به، هربا من صناديق عالية المخاطر والتداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا على جميع الأصول الأخرى، ما دعم ارتفاع أسعار الذهب إلى 2067 دولارا للأوقية مطلع أغسطس.

و”مجلس الذهب العالمي” هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

وكالات