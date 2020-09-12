سويسرا – أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن تعازيه بوفاة اللاعب الدولي العراقي السابق ناظم شاكر، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في برقية تعزية: “نتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عمر 62 سنة بعد صراع مع المرض”.

‏وأضاف، أن “الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986”.

وشيع ناظم شاكر اليوم في محافظتي أربيل وكركوك وسيصل جثمانه مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان أبرز الحاضرين في التشييع بطل آسيا يونس محمود.

المصدر: RT