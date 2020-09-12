ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج التحفيز النقدي دون تغيير وفقا لتوقعات المحللين.

وأفاد المركزي في بيان، أنه ثبت الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 بالمئة، كما أبقى الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي، عند صفر بالمئة و0.25 بالمئة على التوالي.

وتوقع المركزي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية المنخفضة، إلى أن يرى توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق التوقعات.

وتابع البيان: “المركزي سيواصل مشترياته في إطار برنامج الطوارئ لشراء الأصول بقيمة 1350 مليار يورو، للمساهمة في اجتياز الركود الناتج عن جائحة كورونا.

وذكر أنه سيجري عمليات شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية البيئة حتى نهاية يونيو/حزيران 2021 على الأقل.

وقال المركزي إنه “حتى نصل إلى مرحلة انتهاء أزمة فيروس كورونا، سيعيد البنك استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها، بموجب برنامج شراء الأصول حتى نهاية عام 2022 على الأقل”.

كان المركزي الأوروبي قد مدد حزمة التحفيز في يونيو/ حزيران، عبر شراء أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع.

وكالات