الهيئات الطبية في روسيا تتسلم مروحيات إسعاف متطورة

روسيا – أعلنت شركة “مروحيات روسيا” القابضة أنها سلمت 3 مروحيات إسعاف جديدة من نوع Ansat للهيئات الطبية الروسية.

وقال بيان صادر عن الشركة “مروحيات Ansat الجديدة التي تم تسليمها مؤخرا إنه تم تطويرها في إطار البرنامج الحكومي الروسي لتطوير الإسعاف الجوي، هذه المروحيات ستتجه إلى منطقة كاليننغراد وسيتم تشغيلها من قبل فرع مركز هيلي درايف في شمال شرق روسيا لصالح خدمة الإسعاف الجوي الروسية.. هذه المروحيات مجهزة بمعدات طبية متطورة تسمح بمراقبة وتشخيص الحالة الصحية للمرضى”.

وأضاف البيان “مروحيات Ansat الطبية تعمل حاليا في رحلات دورية في عموم روسيا بمهمات لإسعاف وإغاثة المرضى، ولها دور كبير في إسعاف مرضى كورونا كونها مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي، في مايو العام الجاري أصدرت هيئة الطيران الروسية تصاريح خاصة لتزويد هذه المروحيات بحجرات عزل خاصة لنقل المصابين بهذا المرض.. قمرة هذه المروحيات كبيرة وواسعة مقارنة بالمروحيات التي تنتمي لنفس الفئة، وفي نسخها المخصصة للإسعاف تضم قمرة المروحية مكانا واسعا للمريض ومقعدين للأطباء أو المسعفين المرافقين له”.

وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها هو تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا